Головин прибудет в расположение сборной России

Теги цска москваалександр головин

Головин прибудет в расположение сборной РоссииПолузащитник ЦСКА Александр Головин прибудет в расположение сборной России.

После этого тренерский штаб примет решение о дальнейшем восстановлении после травмы.

Об этом сообщил врач национальной команды Эдуард Безуглов.   | http://soccernews.ru

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