Головин прилетел в Россию, чтобы сдать летнюю сессию
Российский полузащитник "Монако" Александр Головин сдает летнюю сессию в Новокузнецком институте Кемеровского госуниверситета.
"Уже успел побывать на Алтае, сейчас на даче - готовлюсь к сессии, потом махну в Новосибирск. Еще несколько дней - и опять тренировки", - приводит слова Головина сайт вуза.
Футболист является студентом факультета физической культуры, естествознания и природопользования. Хавбек успешно ответил на все вопросы в билете и получил хорошую оценку.
В минувшем сезоне 23-летний Головин провел за "Монако" 35 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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