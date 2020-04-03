Головин прилетел в Россию и находится на карантине

Теги монакоалександр головин

Головин прилетел в Россию и находится на карантине

Полузащитник "Монако" Александр Головин решил во время "коронавирусной паузы" побывать дома.

Как сообщил первый тренер игрока Александр Плясунов, 23-летний хавбек находится в Калтане и соблюдает двухнедельный карантин.

В текущем сезоне россиянин сыграл за "Монако" 30 матчей, забил 3 гола и сделал 4 ассиста. Недавно он продлил контракт с монегасками до 2024 года.

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