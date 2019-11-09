Головин принес "Монако" победу над "Дижоном" и другие результаты 13-го тура Лиги 1

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Головин принес "Монако" победу над "Дижоном" и другие результаты 13-го тура Лиги 1

Представляем результаты матчей 13-го тура французской Лиги 1.

"Монако" - "Дижон" 1:0

Гол: Головин, 42 - 1:0

"Монако": Лекомт, Бадиашиле, Марипан, Глик, Хенрихс, Головин, Адриен Силва, Жил Диаш, Желсон Мартинш, Бен-Йеддер (Бошилья, 90), Слимани (Огюстен, 77).

"Дижон": Гомис, Манга, Лотоа, Мендиль (Сумаре, 90), Ндонг, Амальфитано, Бальмон (Мавидиди, 56), Луаодис, Шуйар, Кадис, Тавареш.


"Лилль" - "Метц" 0:0

"Лилль": Меньян, Рейнилду, Фонте, Челик, Габриэл, Андре (Шека, 81), Языджи, Сумаре, Иконе (Реми, 61), Бамба (Луис Араужо, 73), Осимхен.

"Метц": Укиджа, Сунзу, Сантонз, Бойе, Делен (Юдоль, 66), Ангбан, Фофана, Нгетте (Ньян, 85), Маига, Траоре (Булая, 70), Диалло.


"Реймс" - "Анжер" 0:0

"Реймс": Райкович, Абдельхамид, Фоке, Дисаси, Камара, Ромао, Кутеса, Мунеци (Хен Чжун Сук, 74), Кафаро, Уден, Донис (Нкада, 59).

"Анжер": Бютель, Манко, Тома, Аит-Нури, Траоре, Перейра Лаже, Фюльжени, Сантамария, Мангани, Тиуб (Нинга, 76), Алиуи (Канга, 76).


"Страсбур" - "Ним" 4:1

Голы: Ажорк, 14 - 1:0, Мотиба, 45 - 2:0, Филиппото, 48 - 2:1, Лиэнар, 70 - 3:1, Мотиба, 85 - 4:1

"Страсбур": Зельс, Джику, Лала, Каси, Митрович (Коне, 74), Томассон, Лиэнар (Корнье, 87), Белльгард (Сиссоко, 81), Фофана, Мотиба, Ажорк.

"Ним": Диас, Бриансон, Мигель, Паки, Мартинес, Филиппото, Фомба, Рипар, Сарр (Денкей, 64), Дульевич (Ферхат, 64), Валль.

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