Головин принес "Монако" победу над "Дижоном" и другие результаты 13-го тура Лиги 1
Представляем результаты матчей 13-го тура французской Лиги 1.
"Монако" - "Дижон" 1:0
Гол: Головин, 42 - 1:0
"Монако": Лекомт, Бадиашиле, Марипан, Глик, Хенрихс, Головин, Адриен Силва, Жил Диаш, Желсон Мартинш, Бен-Йеддер (Бошилья, 90), Слимани (Огюстен, 77).
"Дижон": Гомис, Манга, Лотоа, Мендиль (Сумаре, 90), Ндонг, Амальфитано, Бальмон (Мавидиди, 56), Луаодис, Шуйар, Кадис, Тавареш.
"Лилль" - "Метц" 0:0
"Лилль": Меньян, Рейнилду, Фонте, Челик, Габриэл, Андре (Шека, 81), Языджи, Сумаре, Иконе (Реми, 61), Бамба (Луис Араужо, 73), Осимхен.
"Метц": Укиджа, Сунзу, Сантонз, Бойе, Делен (Юдоль, 66), Ангбан, Фофана, Нгетте (Ньян, 85), Маига, Траоре (Булая, 70), Диалло.
"Реймс" - "Анжер" 0:0
"Реймс": Райкович, Абдельхамид, Фоке, Дисаси, Камара, Ромао, Кутеса, Мунеци (Хен Чжун Сук, 74), Кафаро, Уден, Донис (Нкада, 59).
"Анжер": Бютель, Манко, Тома, Аит-Нури, Траоре, Перейра Лаже, Фюльжени, Сантамария, Мангани, Тиуб (Нинга, 76), Алиуи (Канга, 76).
"Страсбур" - "Ним" 4:1
Голы: Ажорк, 14 - 1:0, Мотиба, 45 - 2:0, Филиппото, 48 - 2:1, Лиэнар, 70 - 3:1, Мотиба, 85 - 4:1
"Страсбур": Зельс, Джику, Лала, Каси, Митрович (Коне, 74), Томассон, Лиэнар (Корнье, 87), Белльгард (Сиссоко, 81), Фофана, Мотиба, Ажорк.
"Ним": Диас, Бриансон, Мигель, Паки, Мартинес, Филиппото, Фомба, Рипар, Сарр (Денкей, 64), Дульевич (Ферхат, 64), Валль.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|13
|30
|2
|Анжер
|13
|21
|3
|Лилль
|13
|19
|4
|Бордо
|13
|19
|5
|Реймс
|13
|19
|6
|Нант
|12
|19
|7
|Марсель
|12
|19
|8
|Монако
|13
|18
|9
|Сент-Этьен
|12
|18
|10
|Брест
|13
|17
|11
|Ницца
|13
|17
|12
|Лион
|12
|16
|13
|Монпелье
|12
|16
|14
|Амьен
|12
|16
|15
|Ренн
|11
|15
|16
|Страсбур
|13
|15
|17
|Метц
|13
|13
|18
|Тулуза
|12
|12
|19
|Дижон
|13
|12
|20
|Ним
|12
|11