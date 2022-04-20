Головин принес "Монако" важную победу в Лиге 1

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Головин принес "Монако" важную победу в Лиге 1

Фото: твиттер "Монако"/Автор неизвестен

В матче 33-го тура чемпионата Франции "Монако" на своем поле обыграл "Ниццу" со счетом 1:0.

Единственный гол в концовке первого тайма забил Александр Головин.

"Монако", набрав 56 очков, вышел на четвертое место в турнирной таблице Лиги 1. "Ницца" с 54 очками опустилась на пятую позицию.

"Монако" – "Ницца" - 1:0 (1:0)
Гол: Головин, 45 - 1:0

"Монако": Нюбель, Агиляр (Желсон Мартинш, 67), Дисаси, Бадиашиле, Кайо Энрике, Вандерсон, Головин (Якобс, 80), Тчуамени, Фофана, Бен-Йеддер (Боадю, 79), Фолланд.

"Ницца": Бенитес, Лотомба, Данилюк, Тодибо, Бар (Амави, 83), Будауи (Клюйверт, 64), Лемина (Росарио, 65), Тюрам, Делор, Дольберг, Браими (Гуири, 73).

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