Головин принял решение о переходе в "Челси"



Полузащитник ЦСКА Александр Головин близок к переходу в "Челси", сообщает журналист Маттео Педроси в своем Twitter.

По сведениям издания, футболист согласился перейти в английский клуб. Теперь "Челси" нужно согласовать с армейцами сумму его трансфера.

ЦСКА требует за 22-летнего Головина 30 миллионов евро, но клубы могут договориться на 25 миллионов плюс бонусы.

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