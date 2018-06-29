Головин принял решение о переходе в "Челси"

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Головин принял решение о переходе в "Челси"
Полузащитник ЦСКА Александр Головин близок к переходу в "Челси", сообщает журналист Маттео Педроси в своем Twitter.

По сведениям издания, футболист согласился перейти в английский клуб. Теперь "Челси" нужно согласовать с армейцами сумму его трансфера.

ЦСКА требует за 22-летнего Головина 30 миллионов евро, но клубы могут договориться на 25 миллионов плюс бонусы.

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