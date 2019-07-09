Головин приступил к предсезонной подготовке с "Монако"
Российский полузащитник "Монако" Александр Головин прибыл в расположение клуба и приступил к предсезонной подготовке, сообщает официальный сайт клуба.
Головин вместе с Радамелем Фалькао и Камилем Глик приступили к подготовке позже остальных футболистов, так как ушли в отпуск позднее из-за матчей своих национальных сборных.
23-летний Головин перешел в "Монако" летом 2018 года из ЦСКА за 30 миллионов евро. В минувшем сезоне он провел за монегасков 35 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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