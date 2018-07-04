Головин: "Приятно слышать об интересе "Ювентуса"
Полузащитник московского ЦСКА Александр Головин прокомментировал слухи, которые приписывают к нему интерес туринского "Ювентуса".
"Приятно слышать об интересе "Ювентуса" и приблизиться к такой интересной лиге, как Серия А. Но сейчас я сосредоточен только на сборной России, ее ближайшем матче против Хорватии. Мы хотим как можно дальше пройти по турниру", - цитирует 22-летнего хавбека армейцев TuttoMercatoWeb.
Напомним, Головин поделился ожиданиями от матча с Хорватией. | soccernews.ru
опрос
главное
-
Турнир прогнозов матчей Чемпионата Мира-2018! Анонс 8 тура
-
Двадцать второй день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 5 июля
-
Дневник Чемпионата Мира. День №21: итоги 1/8 финала и подготовка к новым сражениям
-
Главные новости дня: 4 июля
-
Чемпионат Мира – это больше, чем футбол: атмосфера мундиаля бесценна
Лента новостей
-
Официально: Фабиан Руис стал игроком "Наполи"
-
Ривалдо - Неймару: "Если тебе нужно падать и тянуть время, делай это и побеждай"
-
Роналду определился с игровым номером в "Ювентусе"
-
Ибрагимович: "Швеция может стать чемпионом мира"
-
Песков проинформировал о возможности посещения Путиным матча Россия - Хорватия
-
Моуринью намерен перехватить трансферную цель "Ливерпуля"
-
Перес намерен предложить Роналду существенно улучшенный контракт
-
Игроки "Барселоны" хотят видеть в своем клубе ведущего хавбека ПСЖ
-
В Казани на стену здания нанесли граффити с портретом Неймара
-
Павар сделал выбор между "Баварией", "Арсеналом" и "Манчестер Юнайтед"
-
1
Официально: "Балтика" подписала контракт со Станиславом Черчесовым
-
Радость Дани Алвеса от удачного выступления сборной Бразилии на ЧМ
-
1
Перес определил нового фаворита на роль наконечника атак "Реала"
-
ПСЖ сделал выбор между Неймаром и Мбаппе
-
Самедов: "Есть понимание, что за команда - Хорватия"
-
Бразилия уже прибыла в Казань на матч с Бельгией
-
Балотелли озвучил свои финансовые требования "Марселю"
-
Рабьо потребовал от ПСЖ оклад в размере 7 миллионов евро
-
Ташаев: "Верю, что Россия пройдет Хорватию"
-
В четверг может быть принято решение по формату проведения Суперкубка Испании
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|38
|95
|2
|Наполи
|38
|91
|3
|Рома
|38
|77
|4
|Интер Милан
|38
|72
|5
|Лацио
|38
|72
|6
|Милан
|38
|64
|7
|Аталанта
|38
|60
|8
|Фиорентина
|38
|57
|9
|Торино
|38
|54
|10
|Сампдория
|38
|54
|11
|Сассуоло
|38
|43
|12
|Дженоа
|38
|41
|13
|Кьево
|38
|40
|14
|Удинезе
|38
|40
|15
|Болонья
|38
|39
|16
|Кальяри
|38
|39
|17
|СПАЛ
|38
|38
|18
|Кротоне
|38
|35
|19
|Хеллас Верона
|38
|25
|20
|Беневенто
|38
|21