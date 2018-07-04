Головин: "Приятно слышать об интересе "Ювентуса"

Полузащитник московского ЦСКА Александр Головин прокомментировал слухи, которые приписывают к нему интерес туринского "Ювентуса".

"Приятно слышать об интересе "Ювентуса" и приблизиться к такой интересной лиге, как Серия А. Но сейчас я сосредоточен только на сборной России, ее ближайшем матче против Хорватии. Мы хотим как можно дальше пройти по турниру", - цитирует 22-летнего хавбека армейцев TuttoMercatoWeb.

Напомним, Головин поделился ожиданиями от матча с Хорватией. | soccernews.ru