Головин признан худшим футболистом "Монако" в игре с "Дижоном" по версии Whoscored

Хавбек "Монако" Александр Головин стал худшим футболистом команды в игре с "Дижоном" (2:2).

Авторитетный портал Whoscored поставил россиянину за игру 5,9 балов. Головин сыграл весь матча, однако получил только желтую карточку.

В текущем сезоне на счету Головина два ассиста в 8 матчах.

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