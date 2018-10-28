Головин признан худшим футболистом "Монако" в игре с "Дижоном" по версии Whoscored

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Головин признан худшим футболистом "Монако" в игре с "Дижоном" по версии Whoscored

Хавбек "Монако" Александр Головин стал худшим футболистом команды в игре с "Дижоном" (2:2).

Авторитетный портал Whoscored поставил россиянину за игру 5,9 балов. Головин сыграл весь матча, однако получил только желтую карточку.

В текущем сезоне на счету Головина два ассиста в 8 матчах.

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