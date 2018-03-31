Головин признан лучшим игроком ЦСКА в феврале и марте

Полузащитник московского ЦСКА Александр Головин признан лучшим игроком команды по итогам февраля и марта.

21-летний футболист стал победителем голосования среди болельщиков армейцев, набрав 48 процентов голосов. Он обошёл вратаря Игоря Акинфеева (31%) и хавбека Алана Дзагоева (4%).

Головин в течение февраля и марта сыграл за ЦСКА 5 матчей и забил 2 гола.

Не пропустите: Витиньо: "Головин мог бы играть в сборной Бразилии". | http://soccernews.ru