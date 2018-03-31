Головин признан лучшим игроком ЦСКА в феврале и марте

Теги цска москваалександр головинигорь акинфеевалан дзагоев

Головин признан лучшим игроком ЦСКА в феврале и марте

Полузащитник московского ЦСКА Александр Головин признан лучшим игроком команды по итогам февраля и марта.

21-летний футболист стал победителем голосования среди болельщиков армейцев, набрав 48 процентов голосов. Он обошёл вратаря Игоря Акинфеева (31%) и хавбека Алана Дзагоева (4%).

Головин в течение февраля и марта сыграл за ЦСКА 5 матчей и забил 2 гола.  

Не пропустите: Витиньо: "Головин мог бы играть в сборной Бразилии". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Репетиция перед выездом на "Энфилд": "Манчестер Сити" навестит "Эвертон"

Репетиция перед выездом на "Энфилд": "Манчестер Сити" навестит "Эвертон"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 22 49
2 Спартак Москва 23 44
3 ЦСКА Москва 22 41
4 Краснодар 23 40
5 Зенит Санкт-Петербург 22 39
6 Уфа 23 34
7 Арсенал Тула 23 32
8 Урал 23 28
9 Рубин 23 27
10 Ростов 23 27
11 Ахмат 22 26
12 Динамо Москва 22 24
13 Анжи 23 23
14 Тосно 23 23
15 Амкар 22 22
16 СКА Хабаровск 23 12
Полная таблица

топ-5 тегов