Головин признан лучшим игроком ЦСКА в июле

Лучшим игроком ЦСКА по итогам июля стал полузащитник Александр Головин, сообщает официальный сайт клуба.

Футболист занял первое место по результатам голосования фанатов и набрал 36 процентов голосов. Второе место занял защитник Алексей Березуцкий (13%). Третьим стал нападающий Витиньо (12%).

В июле 21-летний Головин провел за ЦСКА 4 матча во всех турнирах и забил 2 гола.

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