Головин признан лучшим игроком ЦСКА в прошлом сезоне

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Головин признан лучшим игроком ЦСКА в прошлом сезоне

Полузащитник ЦСКА Александр Головин признан лучшим игроком команды по итогам сезона 2017/18.

22-летний хавбек в опросе, который проходил на официальном сайте армейцев, одержал уверенную победу, набрав 49 процентов голосов. В борьбе за награду он опередил Игоря Акинфеева и Понтуса Вернблума.

В прошлом сезоне Головин сыграл за ЦСКА 43 матча, забил 7 голов и сделал 5 результативных передач.

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