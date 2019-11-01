Головин признан лучшим игроком матча против "Марселя" по версии болельщиков
Хавбек "Монако" Александр Головин стал лучшим игроком матча с "Марселем" (2:1) в рамках 1/16 финала Кубка французской лиги.
Как сообщает сайт монегасков, за россиянина проголосовало 39 процентов фанатов клуба. Отметим, что Головин появился на поле на 15-й минуте встречи, заменив Сеска Фабрегаса.
В этом сезоне на счету Головина два забитых мяча и две голевые передачи в 10 матчах.
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