Головин признан лучшим игроком матча против "Марселя" по версии болельщиков

Хавбек "Монако" Александр Головин стал лучшим игроком матча с "Марселем" (2:1) в рамках 1/16 финала Кубка французской лиги.

Как сообщает сайт монегасков, за россиянина проголосовало 39 процентов фанатов клуба. Отметим, что Головин появился на поле на 15-й минуте встречи, заменив Сеска Фабрегаса.

В этом сезоне на счету Головина два забитых мяча и две голевые передачи в 10 матчах.

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