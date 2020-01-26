Головин признан лучшим игроком "Монако" в матче со "Страсбуром" по версии Whoscored

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Головин признан лучшим игроком "Монако" в матче со "Страсбуром" по версии Whoscored

Хавбек "Монако" Александр Головин стал лучшим игроком в матче 21-го тура Лиги 1 со "Страсбуром" по версии WhoScored.

Российский футболист получил 6,7 баллов. Это высшая оценка в составе "Монако". Худший показатель у защитника Беньямина Хенрикса.

"Монако" не может победить три матча подряд. В турнирной таблице чемпионата Франции команда занимает 12 место.

А еще: "Монако" с Головиным проиграл "Страсбуру" и другие результаты 21-го тура Лиги 1| http://soccernews.ru
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