Головин признан лучшим игроком "Монако" в матче со "Страсбуром" по версии Whoscored

Хавбек "Монако" Александр Головин стал лучшим игроком в матче 21-го тура Лиги 1 со "Страсбуром" по версии WhoScored.

Российский футболист получил 6,7 баллов. Это высшая оценка в составе "Монако". Худший показатель у защитника Беньямина Хенрикса.

"Монако" не может победить три матча подряд. В турнирной таблице чемпионата Франции команда занимает 12 место.

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