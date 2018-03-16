Головин признан лучшим игроком недели в Лиге Европы

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Головин признан лучшим игроком недели в Лиге Европы

Полузащитник ЦСКА Александр Головин признан лучшим игроком Лиги Европы по итогам текущей недели.

21-летний россиянин стал победителем голосования болельщиков, которое проводилось на официальном сайте УЕФА, набрав 89 процентов голосов. В борьбе за награду он опередил форварда "Атлетико" Фернандо Торреса (8%), хавбека "Лацио" Лукаса Лейву (2%) и нападающего "Виктории Плзень" Марека Бакоша (1%).

Отметим, что в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против "Лиона" Головин забил первый гол армейцев.

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