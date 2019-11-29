Головин призвал российских футболистов переходить в европейские клубы

Хавбек "Монако" Александр Головин считает, что переходы российских игроков в европейские клубы серьёзно помог бы развитию футбола в стране.

"Хотел бы, чтобы больше российских футболистов играло в Европе, в сильных чемпионатах. Это было бы большим плюсом для российского футбола, для национальной команды. Я знаю точно, что наши парни хотят играть в Европе. Однако не всегда есть вариант, куда бы можно было перейти", - сказал 23-летний полузащитник.

Напомним, что сам Головин стал игроком "Монако" летом 2018 года. За него заплатили 30 миллионов евро.

В последнее время СМИ часто пишут о возможном трансфере Алексея Миранчука из "Локомотива" в "Ювентус".

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