Головин прокомментировал досрочное завершение сезона во Франции
Полузащитник "Монако" Александр Головин поделился мыслями о решении досрочно завершить французский футбольный сезон.
Ранее премьер-министр страны Эдуард Филипп объявил о запрете на проведение массовых мероприятий до сентября. Это сделало невозможным вариант с доигровкой Лиги 1 и других турниров.
"Грустно, что досрочно закончился чемпионат Франции. Но в связи с такими обстоятельствами это необходимая мера. На это надо реагировать максимально адекватно. Конечно, "Монако" только набрал ход, но ничего не поделать, в жизни надо ко всему быть готовым", - сказал Головин.
В текущем сезоне 23-летний россиянин провёл за "Монако" 30 матчей, забил 3 гола и сделал 4 ассиста.
Не пропустите: Экс-игрок "Ливерпуля" и "Атлетико" оценил выступления Головина в составе "Монако". | http://soccernews.ru
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