Головин прокомментировал информацию о своем переходе в "Ювентус"

Полузащитник ЦСКА Александр Головин поделился мнением о своем возможном переходе в "Ювентус".

"Сейчас я полностью сконцентрирован на Чемпионате Мира-2018, но мне приятен интерес "Ювентуса". Это сильный клуб, в котором лидером является Пауло Дибала. Он очень креативный футболист", - приводит слова Головина Football Italia.

Ранее сообщалось, что "Ювентус" близок к покупке 22-летнего Головина за 20 миллионов евро.

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