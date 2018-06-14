Головин прокомментировал информацию о своем переходе в "Ювентус"

1 Теги ювентусцска москваалександр головин

Головин прокомментировал информацию о своем переходе в "Ювентус"

Полузащитник ЦСКА Александр Головин поделился мнением о своем возможном переходе в "Ювентус".

"Сейчас я полностью сконцентрирован на Чемпионате Мира-2018, но мне приятен интерес "Ювентуса". Это сильный клуб, в котором лидером является Пауло Дибала. Он очень креативный футболист", - приводит слова Головина Football Italia.

Ранее сообщалось, что "Ювентус" близок к покупке 22-летнего Головина за 20 миллионов евро.

Не пропустите: Канчельскис: "Максимум Головина - выступление за среднюю команду Серии А". | http://soccernews.ru

Комментарии
ВИКТОР

концынтратор епт

Ответить

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Второй день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 15 июня

Второй день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 15 июня

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 38 95
2 Наполи 38 91
3 Рома 38 77
4 Интер Милан 38 72
5 Лацио 38 72
6 Милан 38 64
7 Аталанта 38 60
8 Фиорентина 38 57
9 Торино 38 54
10 Сампдория 38 54
11 Сассуоло 38 43
12 Дженоа 38 41
13 Кьево 38 40
14 Удинезе 38 40
15 Болонья 38 39
16 Кальяри 38 39
17 СПАЛ 38 38
18 Кротоне 38 35
19 Хеллас Верона 38 25
20 Беневенто 38 21
Полная таблица

топ-5 тегов