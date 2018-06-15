Головин прокомментировал интерес "Барселоны"

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Головин прокомментировал интерес "Барселоны"

Хавбек ЦСКА Александр Головин высказался о слухах про интерес "Барселоны".

"Говорить могут разное, могут сказать любую команду любому игроку. Но я вижу это, конечно, трудно это не заметить. Отношусь к этому совершенно нейтрально" - приводят слова Головина российские СМИ.

Напомним, что ранее интерес к Головину проявлял "Ювентус".

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