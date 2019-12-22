Головин прокомментировал назначение Слуцкого в "Рубин"

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Головин прокомментировал назначение Слуцкого в "Рубин"

Полузащитник "Монако" и сборной России Александр Головин прокомментировал назначение Леонида Слуцкого на пост главного тренера казанского "Рубина".

"Хочу пожелать Леониду Слуцкому удачи в "Рубине"! Леонид Викторович — это тренер, который открыл мне дорогу в большой футбол. Уверен, "Рубин" сделал хороший и правильный выбор", - приводят слова Головина российский СМИ.

Напомним, Слуцкий подписал с "Рубином" пятилетний контракт, сменив на посту главного тренера Романа Шаронова.

После 19 туров казанский клуб находится на зоне переходных матчей на 13-м месте, имея в своем активе 19 очков.

Не пропустите: Слуцкий объяснил отсутствие братьев Березуцких в тренерском штабе "Рубина". | http://soccernews.ru
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