Головин прокомментировал ничью с ПСЖ

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Головин прокомментировал ничью с ПСЖ

Хавбек "Монако" Александр Головин поделился эмоциями после матча 20-го тура Лиги 1 против ПСЖ, который завершился ничьей 3:3.

"Думаю, игра понравилась болельщикам. Было много моментов, хорошие скорости. Мы могли победить, могли и проиграть, но, учитывая, как складывалась игра, ничья – это приемлемый результат в данной ситуации. Тем более играли мы против лидера чемпионата в гостях.

Конечно, у них есть индивидуально очень сильные футболисты, все их прекрасно знают, и сегодня они выделялись. Здесь нет ничего нового. Но и мы смотрелись неплохо, старались отвечать атакой на атаку и навязывать свою игру. В целом этот матч нам можно занести в актив", - сказал Головин.

Российский хавбек отыграл матч с ПСЖ полностью, но результативными действиями отличиться не сумел.

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