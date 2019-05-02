Головин прокомментировал ничью с "Ренном"
Полузащитник "Монако" Александр Головин подвёл итоги матча 34-го тура чемпионата Франции против "Ренна", который завершился ничьей 2:2.
"Учитывая, что в ходе матча мы проигрывали со счётом 0:2, ничья - это далеко не самый плохой результат. Тем более в нашем турнирном положении важно каждое набранное очко. Тяжело начинать встречу с двух грубых ошибок, которыми умело воспользовался соперник, и уступать с разницей в два мяча к 10-й минуте. Офсайд в эпизоде со вторым голом? Говорить об этом бессмысленно. Теперь это уже не имеет никакого значения. В любом случае гол засчитали, и нам нужно было отыгрывать два мяча. Хорошо, что после перерыва удалось это сделать, проявили характер и верили в успех. Не думаю, что по игре мы в чём-то уступили сопернику. Как минимум на ничью точно наиграли. Поэтому итог матча в целом закономерен", - сказал Головин.
Напомним, что в составе монегасков дублем отличился Радамель Фалькао. Оба раза ему ассистировал Джибриль Сидибе. Российский хавбек провёл на поле все 90 минут.
По итогам 34 туров "Монако" занимает 16-е место в турнирной таблице первенства, опережая зону переходных матчей на 4 очка.
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|Команда
|М
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|Лион
|34
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|Сент-Этьен
|34
|59
|5
|Монпелье
|34
|54
|6
|Марсель
|34
|54
|7
|Ницца
|34
|51
|8
|Реймс
|34
|49
|9
|Ним
|34
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|10
|Страсбур
|34
|45
|11
|Ренн
|34
|44
|12
|Нант
|34
|43
|13
|Анжер
|34
|42
|14
|Бордо
|34
|38
|15
|Тулуза
|34
|36
|16
|Монако
|34
|33
|17
|Амьен
|34
|33
|18
|ФК Кан
|34
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|19
|Дижон
|34
|28
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|Генгам
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|24