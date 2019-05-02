Головин прокомментировал ничью с "Ренном"

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Головин прокомментировал ничью с "Ренном"

Полузащитник "Монако" Александр Головин подвёл итоги матча 34-го тура чемпионата Франции против "Ренна", который завершился ничьей 2:2.

"Учитывая, что в ходе матча мы проигрывали со счётом 0:2, ничья - это далеко не самый плохой результат. Тем более в нашем турнирном положении важно каждое набранное очко. Тяжело начинать встречу с двух грубых ошибок, которыми умело воспользовался соперник, и уступать с разницей в два мяча к 10-й минуте. Офсайд в эпизоде со вторым голом? Говорить об этом бессмысленно. Теперь это уже не имеет никакого значения. В любом случае гол засчитали, и нам нужно было отыгрывать два мяча. Хорошо, что после перерыва удалось это сделать, проявили характер и верили в успех. Не думаю, что по игре мы в чём-то уступили сопернику. Как минимум на ничью точно наиграли. Поэтому итог матча в целом закономерен", - сказал Головин.

Напомним, что в составе монегасков дублем отличился Радамель Фалькао. Оба раза ему ассистировал Джибриль Сидибе. Российский хавбек провёл на поле все 90 минут.

По итогам 34 туров "Монако" занимает 16-е место в турнирной таблице первенства, опережая зону переходных матчей на 4 очка.

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