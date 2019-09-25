Головин прокомментировал первую победу "Монако" в сезоне

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Головин прокомментировал первую победу "Монако" в сезоне

Хавбек "Монако" Александр Головин высказался о победе своей команды над "Ниццей" в матче седьмого тура Лиги 1.

Монегаски выиграли впервые в текущем сезоне, а россиянин в вышеуказанном поединке забил 2 гола и сделал 1 ассист.

"Лучший ли это мой матч за "Монако"? Наверное, да. Точно даже не могу сказать, самый ли лучший. Просто рад тому, что выиграли наконец-таки, что удалось это сделать. Мы уже должны были выигрывать со "Страсбуром" и "Реймсом". Должны были выигрывать раньше, но наконец это случилось. Надеюсь, что у всех в голове что-то поменяется в нашей команде, и мы будем более уверенно вести себя на поле.

Думаю, мы должны играть, как сегодня, как минимум в атаке. В обороне должны играть ещё лучше, не давать шансов, потому что мы вроде бы и не давали шансов, но моментами у них были какие-то непонятные подачи - и момент появляется. В атаке мы должны играть так же, в защите - ещё лучше. Это будет лицо "Монако", - сказал Головин.

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