Головин прокомментировал победный матч "Монако" с "Лиллем"

Полузащитник "Монако" Александр Головин рассказал, что думает о победном матче команды с "Лиллем" (1:0) в рамках 29-го тура Лиги 1. Об этом сообщает "Чемпионат".

Футболист вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 79-й минуте.

"Получилась достаточно открытая игра. Думаю, было видно, что и мы, и они старались забить, много времени проводили в атаке. Хороших моментов для этого было немало у обеих команд. Здорово, что в конце матча сумели реализовать одну из возможностей. Нам сейчас очень нужны очки, чтобы подняться в турнирной таблице. А выиграть в гостях у одного из лидеров чемпионата приятно вдвойне", - сказал Головин.



"Монако", имея в активе 30 очков, расположился на 16 месте в турнирной таблице чемпионата Франции.

Головин в нынешнем сезоне участвовал в 21 матче в Лиге 1, отметившись 1 голом и 2 ассистами.

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