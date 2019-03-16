Головин прокомментировал победный матч "Монако" с "Лиллем"
Полузащитник "Монако" Александр Головин рассказал, что думает о победном матче команды с "Лиллем" (1:0) в рамках 29-го тура Лиги 1. Об этом сообщает "Чемпионат".
Футболист вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 79-й минуте.
"Получилась достаточно открытая игра. Думаю, было видно, что и мы, и они старались забить, много времени проводили в атаке. Хороших моментов для этого было немало у обеих команд. Здорово, что в конце матча сумели реализовать одну из возможностей. Нам сейчас очень нужны очки, чтобы подняться в турнирной таблице. А выиграть в гостях у одного из лидеров чемпионата приятно вдвойне", - сказал Головин.
"Монако", имея в активе 30 очков, расположился на 16 месте в турнирной таблице чемпионата Франции.
Головин в нынешнем сезоне участвовал в 21 матче в Лиге 1, отметившись 1 голом и 2 ассистами.
А еще: "Монако" Головина обыграл второе место чемпионата| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|74
|2
|Лилль
|29
|57
|3
|Лион
|28
|50
|4
|Марсель
|28
|47
|5
|Реймс
|28
|43
|6
|Сент-Этьен
|28
|43
|7
|Монпелье
|28
|42
|8
|Ницца
|29
|41
|9
|Ренн
|27
|40
|10
|Страсбур
|28
|38
|11
|Ним
|27
|36
|12
|Анжер
|28
|35
|13
|Бордо
|28
|33
|14
|Тулуза
|29
|32
|15
|Нант
|27
|31
|16
|Монако
|29
|30
|17
|Амьен
|28
|28
|18
|Дижон
|28
|21
|19
|ФК Кан
|28
|20
|20
|Генгам
|28
|19