Головин прокомментировал победу ЦСКА

Полузащитник московского ЦСКА Александр Головин дал свой комментарий по ответному матчу 1/16 финала Лиги Европы, в котором его команда дома минимально обыграла сербскую "Црвену Звезду".

"Конечно, очень рад, что нам удалось выйти в следующий раунд. Смотреть футбол с трибуны для меня однозначно тяжелее, чем играть. Сжег огромное количество нервных клеток, переживал за ребят. Игра получилась напряженная, но самое главное в данном случае - это результат. Поздравляю всех, кто поддерживал в этот вечер ЦСКА", - цитирует 21-летнего хавбека Чемпионат.

Напомним, победу ЦСКА над "Црвеной Звездой" прокомментировал также Дзагоев. | soccernews.ru