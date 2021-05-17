Головин прокомментировал победу "Монако" над "Ренном"
Фото твиттер "Монако"
Полузащитник "Монако" Алесандр Головин поделился впечатлениями после матча 37-го тура Лиги 1 против "Ренна".
Напомним, что монегаски выиграли со счётом 2:1 и сохранили за собой третье место. В активе россиянина в этой игре гол и ассист.
"Тяжелейшая игра и важная победа. За последнее время, наверное, одна из самых сложных игр для нас. Хорошо, что мы смогли реализовать свои моменты в первом тайме и создать преимущество в два мяча.
Голевые атаки с моим участием? Ничего особенного. В первом случае мы хорошо выбежали в контратаку. Нужно было отдать точный и своевременный пас Бен-Йеддеру, что и получилось сделать. Ну а дальше он всё классно исполнил. Во втором эпизоде увидел момент для удара и решил пробить. Конечно, помог рикошет. Разумеется, рад и голевой передаче, и забитому мячу, но самые большие эмоции от победы команды", - сказал Головин.
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|Команда
|М
|О
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|ПСЖ
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|2
|Марсель
|28
|56
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|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13