Головин прокомментировал победу "Монако" над "Ренном"

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Головин прокомментировал победу "Монако" над "Ренном"

Фото твиттер "Монако"

Полузащитник "Монако" Алесандр Головин поделился впечатлениями после матча 37-го тура Лиги 1 против "Ренна".

Напомним, что монегаски выиграли со счётом 2:1 и сохранили за собой третье место. В активе россиянина в этой игре гол и ассист.

"Тяжелейшая игра и важная победа. За последнее время, наверное, одна из самых сложных игр для нас. Хорошо, что мы смогли реализовать свои моменты в первом тайме и создать преимущество в два мяча.

Голевые атаки с моим участием? Ничего особенного. В первом случае мы хорошо выбежали в контратаку. Нужно было отдать точный и своевременный пас Бен-Йеддеру, что и получилось сделать. Ну а дальше он всё классно исполнил. Во втором эпизоде увидел момент для удара и решил пробить. Конечно, помог рикошет. Разумеется, рад и голевой передаче, и забитому мячу, но самые большие эмоции от победы команды", - сказал Головин.

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