Головин прокомментировал поражение от ПСЖ

Хавбек "Монако" Александр Головин поделился эмоциями после поражения своей команды от ПСЖ в матче 33-го тура французской Лиги 1.

"После поражения всегда преобладают негативные эмоции. Понятно, что мы выходим на поле, чтобы побеждать. С другой стороны, сложно в чём-то упрекнуть наших игроков. Все боролись до конца, выложились без остатка. Конечно, соперник оказался выше классом на данный момент, есть индивидуально очень сильные игроки. Не просто так они досрочно стали чемпионами. Но у нас свои задачи, поэтому мы в любом случае серьёзно настраивались. Эпизодами игра у нас получалась лучше, иногда хуже, но сейчас нужно уже готовиться к следующему матчу. Момент с голом? Мяч удачно отскочил ко мне, оставалось только точно пробить в угол", - сказал Головин.

Напомним, что ПСЖ обыграл "Монако" со счётом 3:1 благодаря хет-трику Килиана Мбаппе.

В турнирной таблице первенства парижане занимают первое место, а монегаски – 16-е.

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