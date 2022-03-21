Головин прокомментировал разгромную победу "Монако" над ПСЖ

Фото инстаграм "Монако"

Полузащитник "Монако" Александр Головин поделился эмоциями после воскресного матча против ПСЖ.

Напомним, что монегаски сенсационно разгромили лидера Лиги 1 со счётом 3:0.

"Готовились как к обычной игре чемпионата. Понятно, что ПСЖ это большой клуб, команда располагает очень сильным подбором футболистов, и это принципиальное противостояние, но мы всегда стараемся победить и отталкиваться от себя. Очень рад, что получилось выиграть такой матч.

Победу эту мы полностью заслужили. Она абсолютно справедлива. В первом тайме и по моментам, и по игровому преимуществу превзошли их и повели в счёте. После перерыва игра чуть выровнялась. У них тоже была возможность забить, но мы очень вовремя сделали счёт 2:0. Считаю, что выиграли по делу.

Со здоровьем сейчас никаких проблем нет. Да, был определённый отрезок, когда пришлось пропустить несколько матчей, но сейчас всё хорошо. Здорово, что сыграл в стартовом составе и помог команде одержать победу", - сказал Головин.

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