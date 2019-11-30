Головин прокомментировал ситуацию с оскорблениями в адрес Дзюбы

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Головин прокомментировал ситуацию с оскорблениями в адрес Дзюбы

Хавбек "Монако" Александр Головин поделился мнением о ситуации с оскорблениями в адрес нападающего "Зенита" Артёма Дзюбы.

Напомним, что впервые инцидент произошёл на матче между сборными Сан-Марино и России, а во второй раз - на игре РПЛ "Урал" - "Спартак".

"Как мне сказали, я точно не уверен в этом, это были фанаты "Спартака", которые обозлены на Артёма из-за перехода [в "Зенит"]. Мне кажется, он не обращает внимания на это. Мы в раздевалке даже пошутили на эту тему, сказали ему: мол, как тебя любят после Бельгии. Очень раздули это, читал новости. Артём очень устал в игре, очень хотел забить голы, чтобы стать лучшим бомбардиром отборочного цикла", - сказал Головин.

Не пропустите: Головин высказался о перспективах сборной России на Евро-2020. | http://soccernews.ru 
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