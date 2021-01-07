Головин прокомментировал свой гол "Лорьяну" через 10 секунд после выхода на замену

Полузащитник "Монако" Александр Головин ответил на вопросы о своём возвращении на поле, голе в ворота "Лорьяна" и затянувшемся восстановлении после травмы.

Напомним, что с командой из Бретани россиянин сыграл в среду. Он появился на поле впервые с конца августа. Выйдя на замену во втором тайме, хавбек забил спустя 10 секунд.

"Очень рад вернуться на поле после столь длительной паузы. Возвращение получилось действительно позитивным для меня, а самое главное для команды. Ситуация с голом? В принципе ничего особенного – вышел на поле, получил мяч, увидел возможность для удара. Получилось попасть точно в угол. Естественно, забитый мяч придал уверенности, потом было уже проще войти в игру и хорошо поработать на команду. Думаю, что у нас в целом в этом матче отлично сработали замены. Одержали важную победу.

Почему так затянулось восстановление? Нужно было полностью оправиться от травмы, набрать форму. Не было смысла форсировать события и выходить на поле не готовым. Поэтому следовал рекомендациям нашего медицинского штаба. Сейчас чувствую себя отлично, никаких проблем со здоровьем нет. Будем готовиться к следующей игре", - сказал Головин.

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