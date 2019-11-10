Головин прокомментировал свой победный гол в матче с "Дижоном"

Полузащитник "Монако" Александр Головин высказался после матча 13-го тура французской Лиги 1 против "Дижона", в котором он забил победный гол.

"После обидного поражения в предыдущем туре нужно было обязательно побеждать. Получился хороший матч с обилием голевых моментов, игра давалась и нам, и сопернику. В принципе счёт мог быть гораздо крупнее, но великолепно сыграли вратари обеих команд. Ситуация с голом в ворота "Дижона"? Здесь нужно отметить Слимани, который здорово и своевременно отдал мне передачу в касание.

Конечно, рад забитому мячу, тем более он оказался победным, но ещё раз скажу, что голы не имеют для меня решающего значения. Забил - отлично, но самое важное, что мы одержали победу и набрали три очка. Во втором тайме должны были забивать второй мяч, чтобы избежать нервной концовки. Моменты у нас для этого были. Однако главное - всё закончилось хорошо и удалось довести дело до победы", - сказал Головин.

Напомним, что россиянин выступает за "Монако" с лета 2018 года, забил 7 голов и сделал 6 ассистов в 46 матчах.

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