Головин прокомментировал свою игру в матче с "Амьеном"

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Головин прокомментировал свою игру в матче с "Амьеном"

Хавбек "Монако" Александр Головин высказался о своей игре в матче против "Амьена" (2:0).

Напомним, что россиянин отметился голом и результативной передачей.

"Мы все понимали насколько этот матч важен для нас. Мы чувствовали давление, однако мы сами загнали себя в такую ситуацию. Необходимо было побеждать и мы смогли это сделать.

Я рад, что смог оказаться полезен команде в такой важной игре. Была ли эта игра лучшей в составе "Монако" для меня? Лучшие игры впереди", - приводят слова Головина российские СМИ.

За тур до конца чемпионата "Монако" идет на 16-м месте и на три очка опережает "Кан", находящийся в зоне вылета.

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