Головин прокомментировал свою игру в матче с "Амьеном"
Хавбек "Монако" Александр Головин высказался о своей игре в матче против "Амьена" (2:0).
Напомним, что россиянин отметился голом и результативной передачей.
"Мы все понимали насколько этот матч важен для нас. Мы чувствовали давление, однако мы сами загнали себя в такую ситуацию. Необходимо было побеждать и мы смогли это сделать.
Я рад, что смог оказаться полезен команде в такой важной игре. Была ли эта игра лучшей в составе "Монако" для меня? Лучшие игры впереди", - приводят слова Головина российские СМИ.
За тур до конца чемпионата "Монако" идет на 16-м месте и на три очка опережает "Кан", находящийся в зоне вылета.
Читайте также: Агент: "Арсенал" и "Тоттенхэм" могут вернуться к кандидатуре Головина". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
1
Роналду - лучший футболист Серии А сезона 2018/19
-
Официально: Компани покидает "Манчестер Сити"
-
Вальверде отреагировал на возможный трансфер Гризманна
-
Зидан просит Погба поспособствовать своему трансферу в "Реал"
-
Головин прокомментировал свою игру в матче с "Амьеном"
-
1
Новичок РПЛ подготовил контракт для Денисова
-
"Марсель" уволит главного тренера
-
Кроос может вернуться в "Баварию"
-
"Реал" - "Бетис": видеотрансляция матча на "Сантьяго Бернабеу"
-
Дани Алвес хочет перебраться в АПЛ
-
Рамос пропустит заключительный тур Примеры
-
Силвиньо - новый тренер "Лиона"
-
Пять клубов, которые доверили руководящие роли ветеранам
-
Главные новости дня: 18 мая
-
1
Мбаппе повторил достижение 53-летней давности
-
"Алавес" – "Жирона" - 2:1, "Уэска" – "Леганес" - 2:1, "Сельта" – "Райо Вальекано" - 2:2 (видеообзоры матчей)
-
"Удинезе" – СПАЛ - 3:2, "Дженоа" – "Кальяри" - 1:1, "Сассуоло" – "Рома" - 0:0 (видеообзоры матчей)
-
"Эспаньол" – "Реал Сосьедад" - 2:0, "Вальядолид" – "Валенсия" - 0:2, "Хетафе" – "Вильярреал" - 2:2, "Севилья" – "Атлетик" - 2:0 (видеообзоры матчей)
-
ПСЖ, "Лилль", "Лион", "Марсель" и "Монако" побеждают, Головин забивает: обзор предпоследнего тура Лиги 1
-
"Витесс" Слуцкого уступил "Гронингену" в первом матче плей-офф за путёвку в Лигу Европы
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|37
|91
|2
|Лилль
|37
|75
|3
|Лион
|37
|69
|4
|Сент-Этьен
|37
|65
|5
|Монпелье
|37
|59
|6
|Марсель
|37
|58
|7
|Ним
|37
|53
|8
|Ницца
|37
|53
|9
|Реймс
|37
|52
|10
|Ренн
|37
|49
|11
|Нант
|37
|48
|12
|Страсбур
|37
|46
|13
|Анжер
|37
|45
|14
|Бордо
|37
|38
|15
|Тулуза
|37
|38
|16
|Монако
|37
|36
|17
|Амьен
|37
|35
|18
|ФК Кан
|37
|33
|19
|Дижон
|37
|31
|20
|Генгам
|37
|27