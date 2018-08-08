Головин прокомментировал свою травму

Теги монакоалександр головин

Головин прокомментировал свою травму

Полузащитник "Монако" Александр Головин прокомментировал свою травму.

"У меня травма голеностопа. Операция не потребуется. Процесс восстановление займёт где-то 3-4 недели. Более развернутых комментариев пока давать не готов" - сказал Головин.

Как сообщают российские СМИ, 22-летний хавбек в игровом моменте во время тренировки надорвал связки голеностопа. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Шанс прогрессировать: "Уфа" ждет в гости люксембургский "Прогресс"

Шанс прогрессировать: "Уфа" ждет в гости люксембургский "Прогресс"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ 38 93
2 Монако 38 80
3 Лион 38 78
4 Марсель 38 77
5 Ренн 38 58
6 Бордо 38 55
7 Сент-Этьен 38 55
8 Ницца 38 54
9 Нант 38 52
10 Монпелье 38 51
11 Дижон 38 48
12 Генгам 38 47
13 Амьен 38 45
14 Анжер 38 41
15 Страсбур 38 38
16 ФК Кан 38 38
17 Лилль 38 38
18 Тулуза 38 37
19 Труа 38 33
20 Метц 38 26
Полная таблица

топ-5 тегов