Головин прокомментировал свою травму
Полузащитник "Монако" Александр Головин прокомментировал свою травму.
"У меня травма голеностопа. Операция не потребуется. Процесс восстановление займёт где-то 3-4 недели. Более развернутых комментариев пока давать не готов" - сказал Головин.
Как сообщают российские СМИ, 22-летний хавбек в игровом моменте во время тренировки надорвал связки голеностопа. | http://soccernews.ru
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