Полузащитник "Монако" Александр Головин прокомментировал свою травму.

"У меня травма голеностопа. Операция не потребуется. Процесс восстановление займёт где-то 3-4 недели. Более развернутых комментариев пока давать не готов" - сказал Головин.

Как сообщают российские СМИ, 22-летний хавбек в игровом моменте во время тренировки надорвал связки голеностопа. | http://soccernews.ru