Полузащитник ЦСКА и сборной России Александр Головин прокомментировал трансферные слухи, связанные с ним.

Напомним, что СМИ сватают 22-летнего футболиста в "Челси" и "Ювентус".

"Мне приятно то, о чём говорят, но сейчас все мои мысли о сборной, так как у нас очень важная стадия. Я не думаю пока о других чемпионатах" - сказал Головин.

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