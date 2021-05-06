Головин пропустил тренировку "Монако"

Теги александр головинлига 1монако

Головин пропустил тренировку "Монако"Фото: инстаграм Головина/Автор неизвестен

Сегодня полузащитник "Монако" Александр Головин пропустил тренировку команды. Вчера он прошел медобследование — никаких отклонений в состоянии его здоровья выявлено не было, все в норме. Кроме того, он сдал еще один тест на коронавирус. Результат все еще не известен.

Уже 9-го мая, Александр может сыграть за "Монако" с "Реймсом" в матче 36-го тура чемпионата Франции. Его выход на поле зависит от того, получит ли "Монако" соответствующее разрешение администрации Лиги 1.

В конце апреля тест российского полузащитника на коронавирус дал положительный результат. Болезнь протекала без симптомов. 24-летний игрок находился на изоляции.

В текущем сезоне Головин провел в составе "Монако" 21 матч, забил четыре мяча и сделал восемь голевых передач.

Также не пропустите: "Краснодар" интересуется Арнаутовичем. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет победителем Лиги Европы в сезоне 2020/21?
Все опросы
Загрузка...

главное

Зидан может уйти из "Реала"

Зидан может уйти из "Реала"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов