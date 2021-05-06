Головин пропустил тренировку "Монако"

Фото: инстаграм Головина/Автор неизвестен

Сегодня полузащитник "Монако" Александр Головин пропустил тренировку команды. Вчера он прошел медобследование — никаких отклонений в состоянии его здоровья выявлено не было, все в норме. Кроме того, он сдал еще один тест на коронавирус. Результат все еще не известен.

Уже 9-го мая, Александр может сыграть за "Монако" с "Реймсом" в матче 36-го тура чемпионата Франции. Его выход на поле зависит от того, получит ли "Монако" соответствующее разрешение администрации Лиги 1.

В конце апреля тест российского полузащитника на коронавирус дал положительный результат. Болезнь протекала без симптомов. 24-летний игрок находился на изоляции.

В текущем сезоне Головин провел в составе "Монако" 21 матч, забил четыре мяча и сделал восемь голевых передач.

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