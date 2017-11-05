Головин пропустит 10 дней и не сыграет за сборную России с Аргентиной и Испанией

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Головин пропустит 10 дней и не сыграет за сборную России с Аргентиной и Испанией
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о травме полузащитника команды Александра Головина.

"У Головина мышечная травма. К сожалению, он получил её в безобидной ситуации – на тренировке накануне матча. Надеюсь, что пропустит максимум пару недель. Думаю, в сборную он не поедет. Какой в этом смысл? Его лечить сейчас нужно", - приводят слова Бабаева российские СМИ.

Таким образом хавбек армейцев не поможет сборной России в предстоящим товарищеских матчах с Аргентиной (11 ноября) и Испанией (14 ноября).

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