Головин пропустит больше, чем ожидалось

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Головин пропустит больше, чем ожидалось

Изменились сроки восстановления после травмы полузащитника "Монако" Александра Головина, утверждает "СЭ".

По информации источника, российский хавбек пропустит пять недель вместо четырёх.

У 24-летнего футболиста диагностирован надрыв мышцы задней поверхности бедра.

Таким образом, Головин пропустит матчи сборной России, а также четыре игры "Монако" в Лиге 1.

Не пропустите: Черчесов вызвал в сборную России двух футболистов вместо травмированных Головина и Луценко. | http://soccernews.ru
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