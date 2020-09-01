Головин пропустит больше, чем ожидалось

Изменились сроки восстановления после травмы полузащитника "Монако" Александра Головина, утверждает "СЭ".

По информации источника, российский хавбек пропустит пять недель вместо четырёх.

У 24-летнего футболиста диагностирован надрыв мышцы задней поверхности бедра.

Таким образом, Головин пропустит матчи сборной России, а также четыре игры "Монако" в Лиге 1.

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