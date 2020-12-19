Головин пропустит ещё 2,5 недели

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Головин пропустит ещё 2,5 недели

Возвращение на поле полузащитника "Монако" Александра Головина снова откладывается.

По словам главного тренера монегасков Нико Ковача, 24-летний россиянин не сыграет до конца календарного года.

Хорватский наставник подчеркнул, что Головин пропустит матчи с "Дижоном" (20 декабря) и "Сент-Этьеном" (23 декабря) во избежание риска получить рецидив травмы.

Таким образом, хавбек сможет сыграть только с "Лорьяном" 6 января.

Головин не играет с 30 августа - у него был надрыв мышцы задней поверхности бедра, но с начала декабря он тренируется в общей группе.

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