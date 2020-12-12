Головин пропустит ещё один матч "Монако"

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Головин пропустит ещё один матч "Монако"

Полузащитник "Монако" Александр Головин всё ещё не готов вернуться на поле.

Российский хавбек остался вне заявки команды на матч 14-го тура французской Лиги 1 против "Марселя".

24-летний Головин не играет с 30 августа из-за надрыва мышцы задней поверхности бедра.

"Марсель" примет "Монако" сегодня в 19:00 по московскому времени.

Не пропустите: Ковач рассказал, когда ждать Головина на поле. | http://soccernews.ru
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