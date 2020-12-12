Головин пропустит ещё один матч "Монако"
Полузащитник "Монако" Александр Головин всё ещё не готов вернуться на поле.
Российский хавбек остался вне заявки команды на матч 14-го тура французской Лиги 1 против "Марселя".
24-летний Головин не играет с 30 августа из-за надрыва мышцы задней поверхности бедра.
"Марсель" примет "Монако" сегодня в 19:00 по московскому времени.
Не пропустите: Ковач рассказал, когда ждать Головина на поле. | http://soccernews.ru
главное
-
"Ювентус" может обменять Роналду или Дибалу на Погба
-
Названа тройка претендентов на приз лучшему тренеру года The Best
-
Левандовски, Роналду и Месси поспорят за звание лучшего игрока года по версии ФИФА
-
Определён лучший игрок недели в Лиге Европы
-
РФС пожизненно отстранил арбитра Матюнина за участие в договорном матче
Лента новостей
-
Ибрагимович: "Надеюь, что смогу сыграть с внуком Мальдини"
-
Определён лучший игрок "Манчестер Сити" в ноябре
-
Бьелса повторил личный тренерский рекорд
-
Алексей Миранчук может сегодня вернуться к тренировкам с "Аталантой"
-
Петр Чех предложил реформу пробития пенальти
-
"Реал" хочет вернуть Регилона
-
РФС заменил арбитра VAR на матче "Зенит" - "Динамо"
-
Головин пропустит ещё один матч "Монако"
-
Симеоне ответил Зидану на слова про фаворита Примеры
-
Салах догнал Роналду по числу голов в АПЛ
-
Главные новости дня: 11 декабря
-
Симеоне оценил игроков "Реала"
-
Зидан высказался мнением о предстоящем дерби с "Атлетико"
-
"Лидс" уступил дома "Вест Хэму"
-
Кандидат в президенты "Барселоны" рассказал, почему не подпишет Рамоса
-
"Вольфсбург" дома одолел "Айнтрахт"
-
Кокорин пропустит игру с "Сочи"
-
Ибрагимович рассказал о форме и настроении в "Милане"
-
Дисквалификацию Мораты сократили
-
Бистрович прокомментировал провал ЦСКА в Лиге Европы
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13