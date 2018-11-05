Головин пропустит игру Лиги Чемпионов против "Брюгге"

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Головин пропустит игру Лиги Чемпионов против "Брюгге"

Хавбек "Монако" Александр Головин не сыграет в матче с "Брюгге".

Наставник монегасков Тьерри Анри не включил игрока в заявку на матч Лиги Чемпионов. Причины невызова россиянина не сообщаются.

В этом сезоне Головин принял участие в 9 матчах, в которых отметился двумя голевыми передачами.

Поединок между "Монако" и "Брюгге" состоится завтра в 21:00 (мск).

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