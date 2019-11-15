Головин пропустит матч против сборной Бельгии

Полузащитник "Монако" Александр Головин не сможет принять участие в матче девятого тура квалификации Евро-2020 между сборными России и Бельгии.

"У Головина есть проблемы, которые помешают ему завтра сыграть", - заявил наставник российской национальной команды Станислав Черчесов.

Напомним, что у 23-летнего хавбека были проблемы с пахом, однако сегодня он тренировался в общей группе.

В субботу Россия примет Бельгию в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене". Начало матча - в 20:00 по московскому времени.

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