Головин пропустит матч против сборной Бельгии

Теги россиябельгиястанислав черчесовалександр головин

Головин пропустит матч против сборной Бельгии

Полузащитник "Монако" Александр Головин не сможет принять участие в матче девятого тура квалификации Евро-2020 между сборными России и Бельгии.

"У Головина есть проблемы, которые помешают ему завтра сыграть", - заявил наставник российской национальной команды Станислав Черчесов.

Напомним, что у 23-летнего хавбека были проблемы с пахом, однако сегодня он тренировался в общей группе.

В субботу Россия примет Бельгию в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене". Начало матча - в 20:00 по московскому времени.

Не пропустите: Adidas объяснил, почему перевёрнут флаг России на новой форме сборной. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Атлетико" нацелился на Ракитича

"Атлетико" нацелился на Ракитича

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 16 36
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 16 31
3 Ростов Ростов 16 30
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 16 30
5 Краснодар Краснодар 16 30
6 Спартак Москва Спартак Москва 16 21
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 16 19
8 Оренбург Оренбург 16 19
9 Урал Урал 16 19
10 Уфа Уфа 16 18
11 Динамо Москва Динамо Москва 16 18
12 Крылья Советов Крылья Советов 16 18
13 Рубин Рубин 16 17
14 Тамбов Тамбов 16 17
15 Ахмат Ахмат 16 15
16 Сочи Сочи 16 13
Полная таблица

топ-5 тегов