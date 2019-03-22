Головин пропустит матч с Казахстаном

Полузащитник "Монако" Александр Головин получил красную карточку в концовке матча квалификации Евро-2020 между сборными Бельгии и России.

22-летний хавбек был удалён за два предупреждения и теперь будет вынужден пропустить одну игру из-за дисквалификации.

Таким образом, Головин не сыграет в матче второго тура отборочного турнира против Казахстана, который состоится 24 марта.

"Пока с ним не разговаривал - понимаю, что он расстроен. Завтра всё обсудим и решим, какие действия предпримем. Возможно, никого вызывать не будем", - прокомментировал сложившуюся ситуацию главный тренер российской сборной Станислав Черчесов.

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