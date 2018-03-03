Головин провёл 100-й матч за ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Александр Головин принял участие в матче 21-го тура чемпионата России против "Урала".

Как сообщает официальный твиттер клуба, эта игра стала для 21-летнего хавбека сотой в составе армейцев.

Отметим, что в этих матчах Головин забил 9 голов и сделал 9 результативных передач. | http://soccernews.ru