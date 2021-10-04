Головин провёл юбилейный матч за "Монако"
Фото твиттер "Монако"
Полузащитник Александр Головин достиг отметки в 100 проведённых игр в составе "Монако".
Юбилейным для россиянина стал воскресный матч против "Бордо", который завершился разгромной победой монегасков со счётом 3:0.
В 100-м поединке за "Монако" хавбек забил мяч, сделал ассист и получил рецидив травмы паха.
Головин выступает за французский клуб с лета 2018 года, в его активе 16 голов и 20 результативных передач.
Не пропустите: Агент Головина рассказал подробности о травме хавбека. | http://soccernews.ru
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