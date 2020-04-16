Головин рассказал, чем занимается во время карантина

Полузащитник "Монако" Александр Головин поделился подробностями своего времяпровождения в условиях самоизоляции из-за пандемии коронавируса.

Напомним, что футболист приехал в родной Калтан, поскольку сезон из-за эпидемиологической ситуации в ближайшее время возобновлён не будет.

"Две недели обязательного карантина, которые положены всем, кто приезжал в Россию из других стран, уже прошли, но я всё равно практически не выхожу из дома. Соблюдаю режим самоизоляции. Понимаю, сейчас нужно потерпеть и просто ждать, когда ситуация нормализуется. Как провожу время? Ничего особенного - компьютер, фильмы, сериалы. Общаюсь с родными и близкими. Думаю, сейчас все примерно одинаково проводят свободное время. Естественно, стараюсь поддерживать форму в домашних условиях. Каждый футболист "Монако" получил довольно обширную программу занятий. Надеюсь, через какое-то время мы сможем вернуться к полноценным тренировкам, пока же работаю в соответствии с этим планом", - рассказал Головин.

В текущем сезоне 23-летний хавбек забил 3 гола и сделал 4 ассиста в 30 матчах.

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