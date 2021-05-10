Головин рассказал, как перенёс коронавирус

Фото инстаграм Александра Головина

Полузащитник "Монако" Александр Головин прокомментировал своё состояние после заболевания коронавирусом.

О заражении 24-летнего россиянина COVID-19 стало известно 27 апреля. 9 мая он смог вернуться на поле.

"Самочувствие после болезни? Всё отлично, нет никаких проблем. Переболел бессимптомно, последние тесты дали отрицательный результат. Буду тренироваться в общей группе и готовиться к следующей игре", - сказал Головин.

В текущем сезоне хавбек сыграл за "Монако" 22 матча, забил 4 гола и сделал 8 ассистов.

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