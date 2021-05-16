Головин рассказал, как продвигается его изучение французского языка

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Головин рассказал, как продвигается его изучение французского языка

Фото: инстаграм Александра Головина/Автор неизвестен

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин рассказал, что ему пока не удается выучить французский язык, хотя он проживает в стране уже почти три года.

"Я пока что не совсем понимаю французский язык. Я хорошо разбираюсь в футбольной терминологии, так как она довольно простая для восприятия. Но сам французский язык не так просто учить. Я понимаю не все", – приводит слова Головина официальный сайт "Монако".

В нынешнем сезоне 24-летний Головин провел за "Монако" 23 матча во всех турнирах, забил пять голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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