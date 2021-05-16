Головин рассказал, как продвигается его изучение французского языка
Фото: инстаграм Александра Головина/Автор неизвестен
Российский полузащитник "Монако" Александр Головин рассказал, что ему пока не удается выучить французский язык, хотя он проживает в стране уже почти три года.
"Я пока что не совсем понимаю французский язык. Я хорошо разбираюсь в футбольной терминологии, так как она довольно простая для восприятия. Но сам французский язык не так просто учить. Я понимаю не все", – приводит слова Головина официальный сайт "Монако".
В нынешнем сезоне 24-летний Головин провел за "Монако" 23 матча во всех турнирах, забил пять голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
Не пропустите: Нико Ковач прокомментировал сезон Головина. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Лестер" хочет продлить контракты с лидерами команды
-
"Акрон" останется в ФНЛ
-
Кьеллини прокомментировал судейство в матче "Ювентуса" с "Интером"
-
Суарес рассказал о планах на будущее
-
"Реал" ведет переговоры с Аллегри
-
Головин рассказал, как продвигается его изучение французского языка
-
Месси назвал "Манчестер Сити" свои требования по зарплате
-
ЦСКА в 30 раз увеличит зарплату Мухина
-
ПСЖ может купить Левандовски
-
Назвала причина предстоящего перехода Мухина из "Локомотив" в ЦСКА
-
Икарди ведет переговоры с двумя клубами
-
Главные новости дня: 15 мая
-
"Барселона" начала переговоры с Хави
-
Кронке отказался продавать "Арсенал" основателю Spotify
-
ПСЖ определился со стоимостью Икарди
-
Николич отклонил первое предложение "Локомотива" о новом контракте
-
"Вест Хэм" сыграл вничью с "Брайтоном"
-
"Рома" обыграла "Лацио" в матче Серии А
-
"Бешикташ" - чемпион Турции сезона 2020/21
-
Зидан сообщил футболистам "Реала" о своем уходе перед матчем с "Севильей"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13