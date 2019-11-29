Головин рассказал, какого места заслуживает "Монако" в Лиге 1
Хавбек "Монако" Александр Головин считает, что монегаски незаслуженно низко располагаются в турнирной таблице французского чемпионата.
"Сейчас я чувствую себя как дома. Считаю, что должен помогать команде по максимуму - сам делать результат и добиваться вместе с "Монако" более высокого места. Мы заслуживаем второго-третьего места в чемпионате Франции, а не то, что есть сейчас", - сказал россиянин.
По итогам 14 туров "Монако" занимает 14-е место в турнирной таблице Лиги 1.
23-летний Головин в текущем сезоне забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 13 матчах.
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|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|14
|33
|2
|Марсель
|14
|25
|3
|Анжер
|14
|24
|4
|Бордо
|14
|22
|5
|Сент-Этьен
|14
|22
|6
|Монпелье
|14
|20
|7
|Реймс
|14
|20
|8
|Нант
|14
|20
|9
|Лион
|14
|19
|10
|Лилль
|14
|19
|11
|Ренн
|13
|18
|12
|Страсбур
|14
|18
|13
|Брест
|14
|18
|14
|Монако
|14
|18
|15
|Ницца
|14
|17
|16
|Амьен
|14
|16
|17
|Дижон
|14
|15
|18
|Метц
|14
|14
|19
|Тулуза
|14
|12
|20
|Ним
|13
|11