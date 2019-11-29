Головин рассказал, какого места заслуживает "Монако" в Лиге 1

Теги монакоалександр головин

Головин рассказал, какого места заслуживает "Монако" в Лиге 1

Хавбек "Монако" Александр Головин считает, что монегаски незаслуженно низко располагаются в турнирной таблице французского чемпионата.

"Сейчас я чувствую себя как дома. Считаю, что должен помогать команде по максимуму - сам делать результат и добиваться вместе с "Монако" более высокого места. Мы заслуживаем второго-третьего места в чемпионате Франции, а не то, что есть сейчас", - сказал россиянин.

По итогам 14 туров "Монако" занимает 14-е место в турнирной таблице Лиги 1.

23-летний Головин в текущем сезоне забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 13 матчах.

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