Головин рассказал, когда вернётся в строй

Полузащитник московского ЦСКА Александр Головин рассказал, когда он сможет вернуться на поле.

"Лечился всё это время, пока находился в сборной. Думаю, через четыре-пять дней буду тренироваться в общей группе. Точно не могу говорить, но надеюсь на это. Сейчас тренируюсь по облегчённой программе. После травмы два дня не бегал - было только лечение. А потом пробежки и тренажёрный зал. Полный матч хотелось бы сыграть уже в Краснодаре в следующем туре. Но не могу загадывать" - сказал Головин.

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