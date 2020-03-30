Головин рассказал о лучшем моменте в своей карьере

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Головин рассказал о лучшем моменте в своей карьере

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин назвал лучший момент своей футбольной карьеры.

"Наверное, переход в "Монако". Я бы сравнил это с выступлением на Чемпионате Мира", - сказал Головин.

Хавбек присоединился к монегаскам летом 2018 года - он перешёл из ЦСКА за 30 миллионов евро.

В составе "Монако" Головин забил 7 голов и сделал 8 ассистов в 65 матчах. Недавно он продлил контракт с клубом до конца сезона 2023/24.

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