Головин рассказал о лучшем моменте в своей карьере
Российский полузащитник "Монако" Александр Головин назвал лучший момент своей футбольной карьеры.
"Наверное, переход в "Монако". Я бы сравнил это с выступлением на Чемпионате Мира", - сказал Головин.
Хавбек присоединился к монегаскам летом 2018 года - он перешёл из ЦСКА за 30 миллионов евро.
В составе "Монако" Головин забил 7 голов и сделал 8 ассистов в 65 матчах. Недавно он продлил контракт с клубом до конца сезона 2023/24.
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